挨家挨戶送餐的外送員，不僅要到處奔波，更要接應各式各樣的客人，提供優質的外賣服務。但不少光怪陸離的事也成為外送員送餐經驗的一部份。有位熊貓（Food Panda）外送員表示，一次送餐過程中，看到了不該看的東西，毛直豎，差點哭出來。

原PO在《靠北熊貓》表示，在一日的外送中，當天的最後一單，是一位年輕媽媽，她懷裡抱著一個嬰兒，獨自下樓取餐。在付款時，該女子也是一隻手付錢、另一隻手抱嬰兒。這讓原PO害怕有危險，便貼心地問「小姐，要不要幫忙送上樓，看妳這樣子有點不方便」。但女生也笑笑地晚拒，「沒關係，我是怕小孩會哭」。原PO本想說辛苦這位小姐了，豈料，他卻在不經意間，視線掃過了那位嬰兒，被那「不真實的畫面」給震懾住了。

原PO表示，他第一眼看見那位嬰兒時，一對黑黑的小腳，讓他驚覺嬰兒的皮膚竟是深咖啡色！這讓原PO起了疑慮，便再做一次確認，果真是一種「不真實的咖啡色」！最後，原PO不信邪地又瞄了一眼，他肯定了小嬰兒絕不是人類，反而像《玩具總動員3》裡的嬰兒娃娃！這結果讓他怕爆，為什麼玩具嬰兒還要怕它哭，原PO整個寒毛豎起，不敢再想。

原PO肯定小嬰兒絕不是人類，反而像《玩具總動員3》裡的嬰兒娃娃！這結果讓他怕爆。（摘自靠北熊貓）

看完原PO分享後，眼尖的網友表示，「原PO想太多了啦 」。原來，知情的網友一看完他敘述，就知道原PO看到那位年輕媽媽抱的玩具嬰兒，其實是幼教科的「電子寶寶」啦。

網友澄清，這絕對不是什麼靈異事件，而是給學生拿來模擬教學用的教材「電子寶寶」。據了解，它除了有仿真的樣貌外，還會要餵食、哄入睡，而嬰兒哭鬧時會回傳給系統，老師便能依每個照顧者的電子寶寶情形來給予分數。難怪，該名女生連下樓取餐這一點時間空檔也不願放過，要帶著它一起行動。

網友澄清，這是給學生拿來模擬教學用的教材「電子寶寶」。據了解，它除了有仿真的樣貌外，還會要餵食、哄入睡。（摘自Dcard）

(中時電子報)