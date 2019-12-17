▲佔地廣達150公頃，有全國最美麗綠色大學之譽的國立暨南國際大學校園環境。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學今年首辦寒假轉學考，19日開始受理報名至26日止，有志報考的學子，值得把握機會，今年轉學考共有10個學系，59個名額，免筆試，僅採書審及口試，口試統一在109年1月13日舉行，地點依各學系指定。

暨南大學指出，該校今年首度辦理的寒假轉學考，有10個學系將招收59名學生，二年級24名，三年級35名。報名自19日上午9時起至26日下午3時30分止，一律採網路報名，詳細招生資訊及報名，請至該校招生入口網站（http:// www.exam.ncnu.edu.tw/）查詢，簡章免費下載。招生專線：049-2918305。

暨大位於好山好水的南投埔里，地處優美風景線上，佔地廣達150公頃，擁有全國最美麗的綠色大學之譽，既可享受綠色原野的大學風情，亦可浸淫學術風華中，加上校園和諧學習氛圍，是形塑品格和學習力的好地方。

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