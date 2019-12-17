據福建海峽衛視報導，福建省通信管理局表示，自2020年1月1日起，福建將給予持有在福建申領台灣居民居住證的台灣同胞，3至5折的手機通信費優惠。符合優惠資格的台胞，可從本週五（20日）起，通過三大電信企業的服務熱線預先登記，

大陸10月份推出「26條措施」，其中第17條內容是：試點在福建對持台灣居民居住證的台胞使用大陸移動電話業務給予資費優惠。

這條措施的目的，是為了切實降低在閩台胞與台灣地區聯絡的通信成本，進一步推動兩岸、特別是閩台兩地人員往來和各領域交流合作，大陸工業和信息化部指導福建省通信管理局和相關電信運營企業，研究在福建省先行先試開展閩台「兩岸一家親」通信資費優惠試點工作，對持台灣居民居住證的台胞使用大陸移動電話業務給予資費優惠。

《旺報》今天在第13版獨家報導，「台胞享好康，閩手機費方案今宣布」，福建省通信管理局今天下午公開了方案的具體內容。只要是持有在福建申領台灣居民居住證的台灣同胞，都可以到中國電信福建公司、中國移動福建公司、中國聯通福建省分公司指定的省內實體營業廳辦理。

福建省通信管理局表示，手機資費折扣從3至5折不等，分成三種優惠：一、大陸手機用戶撥打台灣電話，在現行標準資費的基礎上按3折優惠；二、從大陸漫遊至台灣時，撥回大陸電話、撥打台灣電話，接聽電話均在現行標準資費基礎上按3折優惠；三、從大陸漫遊至台灣時，手機上網流量按現行資費標準執行單價和單日封頂值5折優惠。

福建省通信管理局表示，資費優惠方案暫定一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。在此期間，優惠對象自辦理之日起享有連續12個月的移動通信資費優惠。例如優惠對象在2020年12月31日辦理，則在2021年12日30日24時前均按此資費優惠方案計費。

符合資格的優惠對象，本週五（20日）起可以通過大陸三大電信企業服務熱線預先登記，2020年1月1日起正式辦理。

(中時 )