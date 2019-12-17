有鑑於5G即將商轉，高通協助台灣加速掌握全球5G商機，加速新創生態系發展，於今年4月在台推動第一屆「高通台灣創新競賽(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC)」，於今日舉辦「高通創新競賽決賽暨頒獎典禮」，高通(Qualcomm)副總裁暨台灣區總裁劉思泰今受訪時表示，針對本次獲選的團隊，高通會持續保持聯繫，明年也會持續舉辦創新競賽。

晶片大廠不僅拚5G，也在創新培育上較勁，台灣聯發科(2454)第二屆「智在家鄉」11月才落幕，勁敵高通自今年起加強在台灣投資，今也舉辦第一屆「高通台灣創新競賽(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC)」頒獎典禮，雙方較勁意味十足，惟儘管高通、聯發科在各方面你來我往，但不論是5G晶片或是創新競賽，無疑都可以激盪出產業或是創新的火花，也有助提升台灣在國際產業的能見度，無疑也是件好事情。

劉思泰表示，高通相關創新競賽，台灣是亞洲第二個舉辦的國家，2016年已經在印度舉辦，至於第三個亞洲國家會是越南，本次在台灣的成績超乎預期，看到非常多創新，未來也會和這些創新的公司或是團隊繼續維持密切聯繫，幫助其申請專利，讓更多的創新可以落地。

劉思泰談到，本次在決選時，確實非常傷腦筋，其評鑑的三大主軸包含發現問題進而解決問題的能力、創新的因子以及執行商業化的可能，都是高通考量的重心。

5G倒數，劉思泰也表示，在3G、4G時代，智慧機是最大市場，儘管5G的智慧機量也會很大，但還是會有250億個相關終端裝置，高通在這方面也會持續努力。

高通本次祭出的獎金也相當大手筆，第一名獎金美金125000元、亞軍美元10000元、季軍則為美金70000元。

(時報資訊)