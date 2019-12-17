5G首波數量競價作業今(17)日進行第6天的競價，本日結束時暫時得標價合計388.9億元，預計明日持續由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競逐。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計60回合，目前各頻段暫時得標情形，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價375.51億元，其中14個單位頻寬以當前回合價(第60回合)14.11億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升54.5%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。

(時報資訊)