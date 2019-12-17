台灣證券交易所、台灣指數公司及期交所將在本周再發布新的指數，使得國內ETF商品種類更趨多元。證交所表示，未來三檔期權指數上路，投資人必須考量轉倉成本、期現貨走勢差異等因素，此外，證交所也提醒，各類型ETF特性及風險不一，投資人於決定從事交易前，應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況，確實了解各項商品特色與風險後，作成投資決策。

證交所表示，除原型ETF外，槓桿、反向及期貨型ETF皆屬於交易型ETF，並不適合長期持有，其中，期貨型ETF以期貨指數作為主要交易與投資標的，基金經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉，此轉倉成本可能產生損失將無法避免，且因追蹤標的為期貨指數，而非現貨表現，投資人應留意兩者走勢可能有所差異。

此外，各ETF於公開說明書中皆有列示其終止上市條件，而主管機關於今年7月26日指出，屬指數股票型期貨信託基金，最近三個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％時或基金平均淨資產價值低於新台幣2000萬元，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

(時報資訊)