民眾體驗早春圖互動設施，走入畫中世界。（張亦惠攝）

清明上河圖VR體驗以互動、小遊戲的方式，拉近民眾與名畫的距離。（張亦惠攝）

故宮年度大展「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」17日在故宮南院盛大開幕。（張亦惠攝）

故宮年度大展「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」17日在故宮南院盛大開幕。（張亦惠攝）

故宮年度大展「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」17日在故宮南院盛大開幕，展期自今天起起至明年5月26日，攜手多家國際知名博物館，各博物館拿出館內大作包括《蒙娜麗莎的微笑》、《睡蓮》、《清明上河圖》等科技展件，讓觀眾進入畫中世界，在嘉義也能細細品嘗世界名畫，名畫與科技結合，讓不少看展的民眾直呼精彩。

這次展覽共有「璀璨光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」四大展區。「璀璨光河」，以動態投影打造如夢似幻的光影隧道，揭開數位幻境的時空光河；「故宮啟航」展出《龍藏經：浮影幻化互動劇場》，以沉浸劇場演繹故宮藏傳佛教經典，還有《自敘帖VR》帶領民眾親歷狂草名僧懷素筆下的世界、《清明上河圖VR》帶觀眾重返故宮繪畫名品《清明上河圖》，親臨畫中場景，另有名畫《早春圖》、南懷仁《坤輿全圖》的AR互動作品。

「羅浮宮驛站」則是此次最受矚目的展覽之一，是全球唯一與羅浮宮同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品，透過VR技術能與蒙娜麗莎近距離接觸。「美學世界」則集結展出法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館VR展件，更有捷克慕夏基金會的VR力作《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》全球首展。

故宮南院表示，此次展覽除《龍藏經：浮影幻化互動劇場》、《早春圖》及南懷仁《坤輿全圖》不需預約外，其餘8件數位展件皆需事先上網預約。

故宮院長吳密察指出，南院近來積極與海外博物館合作，因故宮南院展間高挑，目前也規畫闢建數位展間，展示新媒體作品，要讓南院成為劃時代的藝術空間展演場域。

(中時 )