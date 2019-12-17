「2020台南不一樣，台南好Young」，耶誕跨年系列活動好評不斷，繼14、15日在蕭壟文化園區辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」吸引上萬民眾熱情參與後，市府17日公布單曲Youtube點擊率高達1.3億次的韓國超人氣女團(G)I-DLE為台南拍攝的宣傳影片，引發粉絲騷動。

(G)I-DLE是首度來台演出，還特別為台南耶誕跨年系列活動拍攝宣傳影片，一上線就引起粉絲暴動。雖然(G)I-DLE於去（2018）年五月才剛出道，但來頭不小、人氣超旺。2019年韓國企業品牌研究所發布的「偶像藝人品牌影響力榜單」，(G)I-DLE即連續於10月份、11月份奪得女團品牌影響力榜冠軍。上個月話題新作《LION》，在美國告示牌（Billboard）公布的「世界數位歌曲暢銷榜（World Digital Song Sales Chart）」中也獲得第5名。至於另首《LATATA》在Youtube上的點擊率更高達1.3億次，足見其高人氣，影響力也非侷限於亞洲。

(G)I-DLE由美妍、Minnie、穗珍、小娟、雨琦以及舒華等6人組成，由小娟擔任隊長，並負責多首詞曲創作。其中，19歲的舒華本名葉舒華，來自台灣桃園，曾於2018年5月2日推出迷你專輯《I AM》出道。

台南市長黃偉哲表示，21日即將登場的耶誕演唱會，將由知名的韓國(G)I-DLE擔任壓軸，期待藉由(G)I-DLE的影響力，讓世界各國年輕新世代能夠認識台南，藉由偶像魅力、創造偶像經濟，為台南旅遊開拓更多新客源。

主辦單位表示，21日晚上6時30分於台南市政府西側廣場的演唱會，除了(G)I-DLE外，將由金鐘得主吳建恆、森林系美女劉宇珊擔綱主持人，演出藝人有：顏質實力兼備的畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、影歌雙棲男神張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒，以及怪物實力新人J.Sheon，陣容堅強。

(中時 )