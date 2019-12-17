人民幣在岸價小跌3個基點 17:262019/12/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價17日收報7.0024元，較上個交易日小漲3個基點，幾近持平，成交量為272.89億美元。 截至17日下午4點52分，離岸價報6.9999元，下跌84個基點，跌幅0.12。人民幣兌美元中間價17日報6.9971元，較上日中間價下跌56個基點，跌幅0.08％。 (工商 ) #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易情勢緩解 人民幣匯率漲回「6」 15:112019/12/13 財經 貿易緊張緩解 人幣重回6字頭 04:092019/12/14 焦點新聞 11月散戶持人民幣 今年新低 04:102019/12/17 金融．稅務 財經熱門新聞 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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