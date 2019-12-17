人民幣兌美元在岸價17日收報7.0024元，較上個交易日小漲3個基點，幾近持平，成交量為272.89億美元。

截至17日下午4點52分，離岸價報6.9999元，下跌84個基點，跌幅0.12。人民幣兌美元中間價17日報6.9971元，較上日中間價下跌56個基點，跌幅0.08％。

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