「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」后里麗寶場由三立電視、群健有線電視、台視聯手砸下6000萬製作費共同製播，今年女力出頭天，徐佳瑩、楊丞琳、王心凌、曾沛慈等女神報到，40組卡司輪番上陣。近一波公布的男歌手陣容豐富，由吳宗憲領軍並擔任跨後第一棒，畢書盡、周興哲、高爾宣、JR紀言愷一字排開，組成超強男神軍團。

首度在台中跨年演出的畢書盡坦言心情超緊張，他透露今年不只要面對趕場的壓力，還要接在吳宗憲後演出，深怕台下的民眾看完吳宗憲就走光，特別拜託粉絲要留下來陪他，畢書盡強調絕對會有台中跨年限定版的驚喜橋段送給歌迷。回憶去年從桃園搭火車趕至花蓮壓軸，因為火車誤點，畢書盡一到花蓮拿起行李和工作人員在月台上衝百米似狂奔，歌迷還在旁跟著邊跑邊喊「加油」，人剛到會場耳麥都沒戴，直接被拉到升降機standby，是個非常有趣的經驗。

周興哲將在台中跨年演出。（三立提供）

南北攻蛋成功、海外巡演場次不斷增加的周興哲，今年事業大豐收，他金鐘演出後主辦單位早早敲好通告，打包周興哲獨家留在台中陪粉絲跨年，周興哲透露以前跟著《16個夏天》演員參加跨年時沒沒無名，要在台下幾十萬的觀眾前演出，既緊張又興奮的心情給他很大的衝擊，從那時起他下定決心，要努力唱出打動人心的歌曲再回到跨年舞台，今年好像有一點點小成績，揪粉絲一起在台中跨年大合唱。

(中時 )