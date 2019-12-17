蔡依林17日出席代言活動，她將年底台北小巨蛋一連六場「Ugly Beauty」演唱會，造成搶票熱潮，日前高雄巨蛋的3場3萬張，一開賣也秒殺，這次買票也一樣設定題目，台北場是「蔡依林〈怪美的〉的MV中吃的是什麼海鮮？」、「蔡依林〈怪美的〉歌曲MV中，最後一幕被告與法官相擁爆炸後的顏色是什麼？」 至於高雄場則是「在《消極掰》MV中，連同Jolin及演員共有幾人集體跳喪志操」，以及「何者不是Jolin在instagram中稱呼屋虎的別名」，這都是為了防止黃牛，卻有粉絲抱怨題目比台北場還難，她跟粉絲喊話：「是真的想讓所有粉絲都入場。」

她表示當天下飛機才看到題目，「我以為會用不同方式，我也答不出來，台北場的也不會，我還以為煙火是粉紅色的，該死的題目，我們被罵應該，看到大家反應，一律接受。」而她日前與五月天等人一起出席在廣州舉辦「2019咪咕音樂盛典」， 至於她明年1月5日演唱會邀阿信擔任嘉賓，她打趣當天在典禮上，與五月天只有打了招呼，表示我們台下不太聊天，被問及他們在演唱會，將要唱什麼歌曲？她賣關子說：「會唱比較耳熟能詳。」已有1、2首正在討論中。

(中時 )