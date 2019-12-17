渣打銀行17日宣布推出多項新服務與產品，除鎖定新興富裕族群的「渣打優逸理財」方案外，也搭配「滑世代」趨勢，搭配數位平台、全台首創的「SC Keyboard Banking」，讓用戶可在社群平台包含LINE、FB Message等，在聊天過程中就能完成轉帳或發紅包，同時搭載智能客服Chatbot的渣打銀行LINE官方帳號也同步上線。

渣打銀說明，「SC Keyboard Banking」直接把銀行服務功能「放進」消費者的手機輸入鍵盤，達成做到「無斷點」的金融體驗，並適用各種社群或通訊軟體，包括LINE、Whatsapp、WeChat、Facebook Messenger等。只要客戶先在行動網銀App內啟用「SC Keyboard Banking」，並在手機設定新增鍵盤功能之後即可使用。

渣打銀指出，當啟動之後，在與親友聊天過程中，若需轉帳、發紅包甚至查詢即時匯率時，只要在同一聊天視窗內直接切換鍵盤，無須登入行動銀行，透過好友手機號碼，即可完成轉帳。

而在財管業務上，渣打17日也宣布推出全新「渣打優逸理財」，鎖定平均往來資產80萬至300萬的新興富裕族群，並祭出多項誘因方案，包含透過渣打銀行數位平台新辦渣打心幸福數位帳戶，並加入渣打優逸理財後，當月存入新資金達15萬元（含）以上，可享最高上限300萬元1.1%活存優惠利率。

同時針對加入「渣打優逸理財」客戶新申辦現金回饋御璽卡，旅遊、海外通路刷卡消費可加碼享8%現金回饋，或於9項指定通路刷卡消費加碼可享15%現金回饋。渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示希望3個月內新戶加升等客戶能達到10萬戶目標。

此外，為拓展數位金融生態圈，渣打銀行LINE官方帳號也宣布正式上線，內建智能客服Chatbot「Stacy」，可提供人性化互動，解答產品與服務優惠、協助查詢分行與ATM地點等問題。

(旺報 )