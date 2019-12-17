國立中興高中學生周昕儀，參加大學多元入學招生管道「特殊選才」，同時錄取國立清華大學及國立成功大學；她感謝大家為她開啟智慧及機會之門，讓處於弱勢仍奮發圖強的孩子，能有圓夢的機會。

周昕儀從小就帶著弟弟，跟隨父親上山採檳榔或除草；她一直都知道自己要更努力，才能申請獎學金，減低爸爸的經濟壓力，才有機會能翻轉自身命運，因此就學期間成績一直維持在班上前5名。

周昕儀運用自己在校內工讀存的錢，參加創客營、電機營，推著自己向前邁進，要去看看外面的世界有多寬廣！並且擔任圖書、交通服務及學校辦理的耆老關懷活動志工；她透過書寫文字記錄每一刻難忘的經驗，並積極爭取參加校內外語文相關競賽，頻獲佳績。

周昕儀說，有次校外見學時，一位爺爺讓她們品嘗稱為「頂蔘仔根」的中藥材，初嘗時苦澀，但過數分鐘後漸漸回甘，讓她覺得那就是追求的目標，人生總有一天會苦盡甘來。

(中時 )