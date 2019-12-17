據香港《文匯報》17日報導，英國首相強森上台以來，對所有非親保守黨媒體一律採取不合作態度，被質疑打壓新聞自由，隨著保守黨在上周大選中獲勝，強森亦開始對相關媒體進行清算，矛頭更直指英國廣播公司（BBC）。據報當局正計劃修改BBC牌照費制度，將用戶拒交電視牌照費（TV Licence，年費）除罪化，一旦成事將嚴重威脅BBC收入。

強森與BBC的衝突在選前已經不斷升溫，選後更演變成全面戰爭。報導指，首相府前日臨時取消派官員上BBC電台第4台《Today》節目的安排，原因是不滿BBC在大選期間的報導立場反保守黨，消息甚至指，首相府打算今後完全杯葛《Today》。

報導指，唐寧街10號尤其不滿BBC主持人尼爾先前在節目中，抨擊強森拒絕接受BBC訪問，亦不滿BBC選前大篇幅報導4歲肺炎病童在醫院睡地板一事，認為這些都是BBC存在「反保守黨、親留歐派偏見」的證據。

《文匯報》指出，BBC雖然是公共廣播機構，但營運資金並非由英國政府直接提供（國際廣播服務除外），而是透過向公眾徵收法定牌照費所得。目前英國法例規定，除長者及低收入人士外，任何家庭每年都必須支付154.5英鎊的BBC牌照費，拒交者最高可被罰款1000英鎊。在上個財政年度，牌照費為BBC帶來36億英鎊收入，占總收入約75％。

強森先前在競選期間，已曾對BBC的公共廣播機構定位提出質疑，揚言取消BBC的牌照費，認為牌照費等同向全民徵稅，在其他媒體都成功實現財政自主下，BBC牌照費繼續存在並不合理。

英國財政部首席秘書蘇納克日前出席一個BBC時事節目時，確認強森已下令檢討牌照費，包括將拒交牌照費除罪化。不過蘇納克並未交代，會否有新的代替措施強制民眾繳交牌照費。

BBC發言人回應時，強調如果不再強制徵收牌照費，BBC每年收入將減少2億英鎊，又指往屆政府曾委託御用大律師進行深入研究，最終得出現有牌照費制度應該維持的結論，並發現拒交牌照費個案只占整體0.3％。對於BBC被指偏頗，總監霍爾上周五亦曾在電郵中表示，BBC「為一場狂亂的選戰製作達數百小時的節目，當中難免出錯，我們亦已承認犯錯」，對於有人以個別例子來批評BBC偏頗，他並不接受。

強森政府若要更改BBC經費來源，必須先由國會訂立新法例，預料會面臨不少阻力。不過對於BBC而言，未來幾年需與政府磋商2022年至2027年間的牌照費費用，風險更高。

(中時 )