北部醫院爆發麻疹群聚事件，疾病管制署今天公布國內新增1例麻疹確定病例，為北部20多歲女性護理人員，因在急診室接觸麻疹個案，研判為同起群聚事件，本起群聚截至目前共計3人確診，整起群聚感染列為觀察監測者達1363人。

疾管署表示，該名護理人員在12月7日至9日間因發燒、出疹等情形，主動向醫院通報並由院方安排收治負壓隔離病房，經檢驗於12月12日確診，已於12月14日出院。該個案為12月3日公布之境外移入指標個案確診前，於醫院急診就醫時接觸之護理人員，研判為同起群聚事件，本起群聚截至目前共計3人確診。

由於此個案在可傳染期12月6日凌晨0時至2時間曾出入新北市新店區中正路霸味薑母鴨，疾管署提醒，民眾如曾於前述時段出入該場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

疾管署表示，針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共623人，最後監測截止日為12月27日，疾管署與地方政府衛生局持續督導醫院加強工作人員健康狀況及MMR疫苗接種，並落實院內監測及相關感染防治措施，以防範疫情持續傳播。該院已自12月13日起開設特別門診協助具風險之院內同仁進行MMR疫苗接種。

今（2019）年累計136例麻疹病例，其中82例為國內感染（59例為接觸者），54例為境外移入病例（46例為本國籍民眾），感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾非必要應減少前往醫療院所等人潮密集場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所時，應注意咳嗽禮節及手部衛生如勤洗手，以降低病毒傳播風險。

(中時 )