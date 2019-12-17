檢警偵辦「假交流、真觀光」案，今搜索「白狼」張安樂之子張瑋的「華夏大地」旅行社，除張安樂質疑本案有「政治操作」目的之外，「討債名人」、再生受刑人中心社長董念台也在臉書PO文表示，他將在明(18)日到北檢控告移民署長、刑事局長及承辦檢察官違法濫權。對此，檢方回應，檢方是依法處理本案。

據透露，北檢約2個多月前接到刑事局報請指揮偵辦本案，經檢察官指示須補強相關事證後，經刑事局補強事證後，檢警即分批向北院聲請搜索及執行，全案均係依據事證完備程度、案件情節，依法偵辦。

再生受刑人中心社長董念台，今在臉書PO文，指他因不滿移民署長邱豐光、刑事局長黃明昭、承辦檢察官違法濫權，蓄意醜化統促黨，將於明(18)日上午到北檢按鈴申告。

董念台PO文指出，台灣號稱民主法治國家，卻因邱豐光等不肖公職人員，為討好民進黨而爛用職權，違法強行搜索政府核准之公司，其目的無非是討好蔡英文總統。

(中時 )