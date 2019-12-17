交通部長林佳龍會勘後，強調若能找到路廊，一定加速推動。（許家寧攝）

高公局指出，閘道路廊涉及邊坡安全與基隆河治理，還有待進行可行性評估。（許家寧攝）

七堵交流道銜接舊俊德街，交通部將協助市府進行可行性評估。（許家寧攝）

交通部砸4.3億興建交流道，紓解汐止壅塞問題，立委蔡適應疾呼基隆七堵大華路段通勤時段車速不到40公里，通勤族怨聲載道，建議思考增設七堵匝道紓解車流，部長林佳龍今會勘後指出，已補助進行可行進研究，若能找到路廊，一定加速推動。

市議員蘇仁和表示，基隆到台北上下班尖峰時間，因為國道1號和台62線車流匯流在七堵大華系統，造成經常性壅塞至少2、30分鐘，盼參考汐止交流道的方式，進行路段拓寬並增設七堵閘道，車流就不會卡在五堵交流道，「讓爸爸可以回家吃晚餐！」

蔡適應說，這個路段是目前國一尚未拓寬的路段，長期以來拓寬案一直沒有成功，很大原因是基隆河限制開發，限建令解除後，配合市府北五堵國際研發新鎮計畫，可以思考南北擴增一個車道，以及增設七堵匝道，除抒解七堵車潮與附近交流道壅塞問題。

高公局指出，台62線與國1八堵至大華系統目前並無拓寬空間，北上路段涉及基隆河谷落墩，南下路段恐擾動邊坡，拓寬有其困難，已陳報交通部同意，將辦理大華系統至汐止間的拓寬可行性評估；至於閘道建請市府完成評估，再向高公局提出申請。

林佳龍受訪表示，高速公路匝道彎有相關規範，路廊的選擇涉及基隆河治理和邊坡安全問題，路廊到底要怎麼走，是要接大華一路或二路，中央和地方還要溝通協調，林右昌市長提出可行性研究案，如果找得到路廊，一定加速辦理，全力協助。

(中時 )