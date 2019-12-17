台南市立委第二選區從海邊橫跨到山區，不只農漁民，勞工階層也多，國民黨立委候選人李武龍17日再針對一例一休政策開炮，還邀來勞資代表讚聲，李武龍指出一例一休其實是全民皆休，政府及勞工、資方三方都輸，鄰近日韓也沒有如此做法，他主張修法恢復周休二日，讓勞資能彈性協商，若當選立委會積極推動。

李武龍表示，從投入選戰開始就勤跑基層，在選區舉辦多場座談會，傾聽地方民意，第二選區除了農漁民，還有台南科學園區等工業區，上班族也很多，他發現不少中小企業及勞工朋友都反應「一例一休」的制度問題，造成企業營運成本增加，勞工則是收入減少，都不知道該怎麼「拚經濟」。

經營餐飲業的郭先生說，一例一休立意良好，但是在執行面上太過草率，雖然已經修過2次法令，但還是讓業者無所適從，像他經營便當店生意，假日開店的成本增加不少，最後只能選擇不開店，消費者選擇減少，他也流失客人。

黃先生是工廠業務，他說一例一休施行之後，製造業變成不是在拚訂單，而是在「拚體質」，因為人事成本的提高，然原本毛利就低的製造業更辛苦，訂單接得越多，就有可能賠得更多。

李武龍指出，蔡英文總統曾說「勞工是她心裡最軟的一塊」，但看起來不是這樣，且像鄰近日、韓這些先進國家，也沒有這樣的制度，他主張應該將法規彈性調整，恢復周休二日，無論是休假或加班都能讓勞資雙方彈性協商，創造雙贏。

(中時 )