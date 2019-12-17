美國在台協會舉辦「1979 年後美台關係」歷史巡迴展最終場，今天在台東開幕。（莊哲權攝）

美國在台協會舉辦「1979 年後美台關係」歷史巡迴展最終場，今天在台東開幕。（莊哲權攝）

AIT美國在台協會成立40周年，舉辦「1979 年後美台關係」歷史巡迴展，最終場今天在台東開幕，縣長饒慶鈴陪同美國在台協會處長酈英傑一起看展，饒慶鈴說，台東要與世界連結時需要語言工具，期盼未來美國在台協會有更多合作，提供台東更多位英語師資。

「立穩根基，共創未來：[email protected] -- 1979 年後美台關係展」最終站今天進駐台東，美國在台協會處長酈英傑、美國在台協會高雄分處長歐雨修、台東縣長饒慶鈴及外交部北美司專門委員王翼龍等人與會，在台東高商原舞團的歌舞中開幕。

第2次來台東的酈英傑致詞時表示，台灣對國際社會貢獻良多，美國也向來支持台灣參與全球挑戰的工作，期待進一步強化美台在各領域的合作。

酈英傑指出，這次的展覽也是AIT40周年慶祝活動的一環，展覽展出的照片、文件、多媒體，回顧美國在台協會過去40年來，在促進美台關係中所扮演的角色，並慶祝《台灣關係法》簽署以來美台的友誼及夥伴關係。

饒慶鈴表示，語言是學生最好的工具之一，她感謝美國在台協會過去透過「傅爾布萊特計畫」協助台東英語老師的師資，如果可以，希望有更多的名額，相信美國在台協會願意協助地理位置相對偏遠的台東，成為國際級一流城市。

(中時 )