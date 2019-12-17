美陸上周五宣布達成第一階貿易協議，包括削減大陸關稅和採購美國農產品等，兩國將於明年1月首周於華盛頓簽署協議。不過美國學者唱衰，認為從雙方的措辭來看，這是一份脆弱且代價巨大的和平協議，隨時可能破局。

即使美陸上周達成協議，但到目前為止，雙方共同的協議文本還沒公布。BBC報導，美國智庫戰略與國際研究中心資深顧問Scott Kennedy表示，除了能停止貿易戰不斷升級外，他實在想不出開香檳慶祝的理由。

美方答應取消加徵的關稅，並對先前開徵的關稅減半，北京則承諾會擴大美國農產品進口，美方貿易代表萊特海澤則表示，大陸同意在2017年雙方貿易戰未爆發時240億美元基礎上，未來2年內，再購買320億美元的美農產品。這部分看來，美國確實逼迫大陸讓步。

但北京在補貼政策和強制執行措施等問題方面並未退讓。Kennedy分析，陸方發布的聲明中，只承認首階段協議的存在，卻隻字未提美方提及的「結構性改革與執行 」等問題，他認為，陸方對承諾購買美國商品和服務、市場准入、結構改革和削減關稅等沒給出明確說法。

「2017年7月至今，美陸至少5次宣布達成協議，但遺憾的是，貿易戰火仍不斷擴大升溫。」

Kennedy指出，這並非雙方第一次「提早」宣布達成協議，可見彼此談判的互信基礎十分薄弱。他認為，大陸對初步協議只做出有限度的妥協，這只是一份脆弱且代價巨大的和平協議，隨時有可能破局。

(中時電子報)