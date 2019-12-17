雲林監獄的書法班所捐出受刑人作品在雲林縣四湖參天展出並義賣，義賣所得捐華山基金會助老。（華山基金會提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣四湖參天宮參天藝文館辦理「參天藝文 獄見公益」書法聯展暨拍賣會，邀請各方善士、愛心企業一同參與，四湖參天宮主委吳孟宗、雲林監獄典獄長林憲銘擔任愛心大使，由93歲劉阿嬤擔任拍賣官，義賣所得全數作為華山基金會服務經費。

93歲劉阿嬤是童養媳，丈夫已過世、2名女兒也早逝，唯一兒子遠在花蓮的療養院，目前獨自一人居住在四湖，無依無靠。華山基金會3年前開始給予關懷與支持，成為劉阿嬤生活中的依靠，每個月盼著站長及義工的訪視，期待著「不被遺忘的關懷」。

此次所有的書法、畫作創作都是雲林監獄的書法班所捐出，去年第一次辦理得到許多人認同認購，受刑人得到肯定，也感受到能回饋社會的感動，吳孟宗深感認同，今年擴大辦理為期2個半月的藝文展，從今天開始展到2020年2月29日，以結合文化、藝術、教育、與公益等多項意義，期待這一股向善的正向力量，激盪出更多愛。

除了書法作品外，雲林監獄書法班的指導老師黃登仕、雲林在地畫家黃宇立也都捐出畫作響應，出身台西的知名服裝設計師林國基也捐出收藏的作品，華山基金會創辦人曹慶特別以棉花棒當筆創作一幅畫作共同展出，希望能為弱勢長輩籌得更多的服務經費，讓「工藝」變「公益」。捐款劃撥帳號22573817(備註：109公益送愛)，認助專線(05)551-8925楊小姐。

(中時 )