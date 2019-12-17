國外知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）日前盲測了2019的16支手機相機，在推特上，他請網友們一同票選攝影效果較佳的手機，最後由他來公佈結果。沒想到，Apple今年推出的iPhone 11 Pro竟在首輪就被淘汰！
擁有將近1000萬訂閱人數的MKBHD釋出最新影片，影片中可見他將16支手機寫在白板上，分別讓各款手機兩兩互相比較，獲勝的機款才可以進入下一輪的評比。結果竟發現，iPhone 11 Pro在首輪就輸給了One Plus 7T Pro，竟只獲得30%的支持，另外70%的網友都選擇由One Plus 7T Pro所拍出來的成果。
MKBHD指出，經過兩輪的評比，四強分別是華為Mate 30 Pro、三星Note 10+、S10e以及Google Pixel 4，第三輪則僅剩三星兩款手機比較，最終由Note 10+拿下網友盲測冠軍。
MKBHD解釋，從這個測試可以看出，大眾喜歡偏向明亮、細節呈現更清楚的影像效果。但這部影片僅表達「大眾喜好程度」並沒有針對其他功能有多加的著墨。
(中時電子報)
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