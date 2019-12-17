◎3千農漁民上街頭 要陳吉仲下台

雲林花生之亂延燒到台北，今天有3000餘名地方老農北上抗議，針對先前爆發的花生之亂表達強烈不滿，痛批蔡政府執政三年多來造成諸多農漁業亂象，除要求下架總統蔡英文外，更要農委會主委陳吉仲下台負責。

◎丁守中敗訴確定 判決理由出爐

高院認為丁守中提選舉無效沒有證明選務工作有違失，只要在選舉時間內進入排隊投票沒有違法，況且開票結果後，沒有法律禁止媒體報導開票結果後，也沒有法令禁止排隊的民眾帶手機。

◎全球首例！屏科大育出耐熱荷蘭牛

台灣鮮乳奶源來自荷蘭牛，雖有極佳產乳量卻很怕熱，在亞熱帶台灣產乳量約只有在溫帶的一半。屏東科技大學動物科學與畜產系教授沈朋志團隊，成功以「紡綞體轉置（ST）技術」，產下全球首例的ST牛，是具有台灣黃牛耐熱性的荷蘭牛，更適合在亞熱帶生活。

◎Lamigo走入歷史 樂天桃猿亮相

中職Lamigo桃猿隊轉售日本企業樂天集團後，今（17）日舉行正式公布新隊名儀式，由樂天創辦人暨執行長三木谷浩史親自揭名為「Rakuten Monkeys」（樂天桃猿），Lamigo桃猿隊走入歷史。

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