5G智慧型手機及NB新客戶帶動，散熱模組廠-雙鴻(3324)不僅今年獲利表現亮眼，亦樂觀看待明年營運！雙鴻董事長林育申表示，隨著各種高速傳輸新興應用帶動散熱需求高度成長，明年公司各項產品都會成長，明年第1季因非蘋手機品牌廠5G智慧型手機陸續上市，營運可望淡季不淡，全年營運高峰將在明年第3季，保守預估明年營收年成長20%，毛利率可達20%。

雙鴻今天下午舉行法說會，由雙鴻董事長林育申親自主持，林育申表示，半導體自2012年跨入奈米製程後一直往前推進，晶片微縮製程已推進至5奈米，台積電確實很厲害，明年已可以生產5奈米，但隨著5G時代來臨，5G傳輸速度是4G的10倍，毫米波更高，各項新應用帶動高速運算及高速傳輸需求強勁，必須在產品中放入更多電晶體，熱度並未因製程演進降低多少，在熱持續增加下，廠商花在散熱的錢愈來愈多，散熱需求不會因半導體製程微縮而減少。

受惠於智慧型手機、VGA與伺服器散熱需求強勁，以及傳統旺季效應下，雙鴻第3季合併營收27.95億元，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為23.03%，年增10.7個百分點，稅後盈餘為3.38億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.11元；累計今年前3季合併營收74.6億元，年成長35.21%，合併毛利率21.1%，年增9.73個百分點，稅後盈餘為7.52億元，年成長6.03倍，每股盈餘為9.19元。

就產品組合來看，NB約佔今年前11月合併營收31%，VGA/電競約佔25%，智慧型手機約佔20%，伺服器約佔18%。

由於非蘋各大智慧型手機品牌廠5G新機陸續上市，雙鴻預估，12月合併營收可望挑戰單月歷史新高，全年合併營收可望年成長30%，下半年毛利率將優於上半年。

林育申表示，明年公司成長主要動能來自於智慧型手機及NB，由於除蘋果外，各大智慧型手機廠都會採用VC/薄型熱管散熱方案，預估明年手機將較今年成長1倍，NB因新增商用型客戶及Intel開放超頻後，NB熱度大幅拉升必須增加使用厚熱板，預估可望較今年成長20%，伺服器Intel新晶片遞延，明年需求較平緩，整體來看，明年公司各項產品都會成長，保守預估明年營收年成長幅度20%，毛利率可維持在20%，與今年相當。

雙鴻預估，在5G手機客戶訂單強勁下，2020年手機佔公司營收比重可望達31%，NB約佔29%，VGA/電競約佔22%，伺服器約佔14%。

(時報資訊)