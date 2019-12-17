台股今站上12000點，再創下29年半新高，主動型基金表現相對突出，以平均31%的表現超越大盤，績效前5名的台股基金漲幅更逾50%，凸顯選股重於選市的特性。展望2020年，野村投信表示，總體經濟有助支持股市向上，評價面處於合理水位，惟個股與族群表現差異大，選股仍是決勝關鍵，建議持續布局具長線題材產業如5G相關、半導體、物聯網、自動化等電子產業，非科技股則以具東奧題材且產業重整的製鞋及成衣業較具表現機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，全球經濟成長持續受到中美貿易影響，不過在今年低基期以及各廠商積極調整生產線及製造地後，預估2020年市場能夠恢復正成長。另外，全球PMI製造業指數以及存貨銷售指數都有觸底的情況。目前台股本益比約為18倍，股價淨值比約為1.75倍，評價面合理未過熱，在景氣溫和擴張支持下，持續正向看待台股，選股仍為勝出關鍵。

此外，轉單效應之下，台灣出口數據顯著提升，尤其是電子產業出口到美國的部分；同時，台灣也受惠於台商回流以及政府鼓勵境外資金回台政策，截至11月中，核准投資金額已接近7000億元新台幣，預估2020年實際在台投資金額將會超過今年；在境外資金回流的部分，則可以借鏡美國經驗，2017年底美國將海外現金匯回稅率從35%降至15.5%，2018年的回流金額激升至6650億美元，且庫藏股金額大幅增加，參考美國的經驗，可以合理預估鼓勵境外資金回台政策的效果若發酵，2020年投資台灣的金額將可增加，進而推升經濟成長率。

姚郁如表示，主要焦點仍放在電子產業，特別是半導體相關，全球主要國家持續推動5G與物聯網，將持續推動伺服器需求，加上5G手機需求增加，預估2022年全球5G手機出貨量可達7.5億隻，晶圓代工總營收可望成長2成，而在中國去美化趨勢中，IC設計佔比高，台灣相關廠商將受惠。此外，自動化、電動車以及散熱裝置等長期發展潛力亦持續看好。

在非科技股方面，2020年奧運商機可望帶動製鞋業產值持續成長，全球運動鞋龍頭商將為主要受惠廠商，台灣製鞋代工廠因產能陸續移出中國，亦可望受惠品牌客戶訂單移轉，營收成長將高於產業成長。

(時報資訊)