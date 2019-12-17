中信金(2891)旗下子公司「台灣人壽」推出網投「唯e守護傷害險」，主打低保費高保障，並因應不同族群的需求，特別規畫一張主約可自由搭配三種附約，不僅選擇彈性，且一年一約無負擔，轉帳繳費還可享保費1%折減。

台灣人壽指出，共享經濟崛起，越來越多人使用美食外送及共享機車新風潮帶動下，因此車禍事故也層出不窮、外送員之死更喚起社會大眾對傷害險的重視，根據北市府交通局統計，2018年台北交通事故中，機車騎士受傷人數占比就高達75%，嚴重甚至出現骨折、昏迷等情況，如果只有投保機車強制險、第三人責任險，而沒有傷害險，不幸發生車禍時，就僅能賠償第三人傷害及財損，駕駛人自身沒有任何保障。

以30歲李先生，職業類別屬第二類的外勤人員上班族為例，李先生投保保額新台幣(以下同)100萬元的台灣人壽「唯e守護傷害險」主約；他再搭配規畫三張附約，分別為100萬元保額的「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」、另一25萬元保額的「Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」、以及10萬元保額的「Fun心生活骨折傷害保險附約」；如此李先生完整規畫下的傷害險年繳保費僅1435元，平均一日保費不到4元，是相對經濟實惠的保障安排。

(時報資訊)