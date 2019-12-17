兆豐金(2886)旗下兆豐銀行向來以外匯見長，該銀行明年將推動包含中部及南部等10家分行為雙語分行，目標在2028年以前，將108家分行全面的雙語化。

兆豐銀行張兆順董事長今天表示，兆豐銀行身為台灣最國際化的專業銀行，很榮幸成為國內推動雙語分行的代表性銀行，未來將在既有的外語優勢基礎上，將持續提升員工的外語能力，逐步推展至國內其他分行，帶動國內銀行的國際視野，讓台灣在2030年成為真正全球化、國際化的雙語國家。

兆豐銀的第一個雙語分行設在天母，由於天母是外國人來台生活或工作，最喜愛居住的地方，歐洲學校、日僑學校及美國學校也都聚集在此，為了服務絡繹不絕的老外，兆豐銀行身為專業的國際銀行，早在民國63年，就設立了蘭雅分行來服務外國客戶，也因為兆豐銀行員工外語程度佳，每一個櫃台都以流利的英語對答提供服務，至今仍是外國人在台金融業務需求的首選，政府推動銀行業「雙語服務」，對兆豐銀行而言，「雙語分行」其實早已運行多年，每年有超過一千位外藉人士在此開戶往來，申請使用信用卡的外國客也將近一千人，因此，兆豐銀行特別選定蘭雅分行為雙語示範分行。

兆豐銀行蘭雅分行，除原有的營業廳內所有的公告欄、指示牌及各式申請表單已全面加列英文標示，各項表單及契約等42份臨櫃常用的文件也逐步優化，連廣告牆面及數位應用介面APP等皆完成雙語化，還設有外幣提款機可以隨時提領美金、日幣、歐元等多國現鈔，打造更加友善的「雙語環境」及「雙語諮詢」的多元服務。

(時報資訊)