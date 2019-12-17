文化資產局推出「文化資產技藝‧記憶特展」於17日開展，局長施國隆（右1）頒感謝狀給傳統工藝師。（陳淑芬攝）

文化資產局推出「文化資產技藝‧記憶特展」。（陳淑芬攝）

文資局別開生面地將文化資產技藝以AR實境影像紀錄，生動地展現傳統藝師的創作過程及故事，令人驚豔。「文化資產技藝‧記憶特展」17日開幕，文資局長施國隆致詞表示，將傳統工藝透過科技方式推廣、傳承，希望能開啟傳統知識與啟發創新的新方向。

「文化資產技藝‧記憶特展」自108年12月17日起至109年12月2日，在文化部文化資產園區探索館展出，「AR區」則以3D數位科技影像，展現藝師的故事及創作過程；「實品區」推出傳統工藝匠師的創作實品，展現虛、實相映的特色。特展17日舉行開幕儀式，由台中市中坑國小的花鼓隊演出，炒熱現場氣氛，傳統燈籠藝師吳怡德及手工獅頭工藝師施竣雄與會。

施國隆表示，文化資產園區以呈現文資元素為主，推廣、保存文化資產的三部曲分別是「盤點」有形及無形文化資產後，還要進行「保存」及「弘揚」，現代科技進步，將傳統技藝以科技手法呈現來傳承，可展現優良文化資產價值。

AR展示區，透過多媒體科技影像呈現傳統工藝師創作過程及故事，取材整合文資局歷年來的紀錄影片及知名3D導演曲全立所拍攝授權的傳統工藝師AR實境紀錄影片，展示台灣15名不同產業的製作工藝，包含魚簍、餅模、打鐵、樟腦、獅頭及布袋戲偶等衣食育樂等生活工藝。

3D電影「美力台灣」的知名導演區全力團隊走遍全台深入拍攝傳統工藝師的創作故事，「文化資產技藝．記憶特展」取得相關授權AR影片及文資局歷年來的相關資料，彙整成10名工藝匠師的多媒體數位影像，參觀民眾只要下載「美力台灣APP」，掃描展場中工藝師的介紹圖卡，就可透過數位科技一覽傳統工藝師的故事

此外，實品展示區，則規劃10名工藝師的20多件作品，讓民眾觀看多媒體影片外，亦可現場親眼見識到精緻工藝創作之美。

(中時 )