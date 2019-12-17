法國民眾不滿退休改革，引起全國大罷工，今日進入第13天，雖然總理菲利普已邀請工會代表及雇主商討調整改革相關細節，但相信罷工還是會持續至聖誕，勢必將影響旅客假期出行，飯店與餐飲業生意也將雪上加霜。

在巴黎及其他大城市，公車、地鐵、火車及電車等大眾運輸員工繼續罷工，區域、國際火車以及國內航空大受影響。法國國家鐵路公司（SNCF）警告，除非罷工盡快結束，否則鐵路交通在聖誕前難以回復正常，預計該公司會在稍晚公布，聖誕假期間哪些火車班次可以正常行駛。

由於航管人員罷工，法國民航局（DGAC）已要求航空公司減少周二來往巴黎市郊奧利機場的航班數量。法國航空其後宣布，預計公司所有原定長途航班及8成來往奧利機場的內陸航班都可如期飛行。巴黎索邦大學等多間大學周一宣布，由於交通行業罷工，學生無法返校，故需停課或延後期末考。

總理菲利普周一邀請工會代表在周三及周四開會，討論包括將現有的42種退休計劃合併等因應方案。IFOP最新民調顯示，55％受訪者認為罷工持續至聖誕節假期「無法接受」，不少零售、飲食及酒店業者指大罷工造成顧客卻步，有業界組織指，目前生意已較去年下跌25％至60％，擔心罷工持續，影響原本應是旺季的聖誕假期生意。

(中時 )