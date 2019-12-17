總部位於日內瓦的世界經濟論壇（WEF）表示，全球職場性別差距自去年以來逐漸擴大，去年報告說，估計職場性別鴻溝消失得等202年，今年報告卻增至257年。

今年WEF公布的《全球性別差距》報告在4個領域追蹤153國性別差距情況，包括教育、醫療、經濟機會及政治賦權，日本從去年的第110位降至第121位，在七國集團（G7）中墊底。值得一提的是，菲律賓在亞洲地區排名最高，全球排名第16。

雖然菲律賓總統杜特蒂多次因為針對女性的不當言論而受到批評，但菲國政府中不少高級官員都是女性。在菲律賓，男女都可公平參與政治，包括選舉與被選舉權。事實上，菲律賓是亞洲第一個產生女總統的國家，開國迄今已有過兩位女總統。2016年全國大選，5位總統候選人當中，有2位是女性。

另外，菲人沒有重男輕女觀念，許多夫妻甚至傾向生女兒。男女都有公平教育及工作機會，即使傳統上被認為屬於陽剛的軍警及保全行業，都不乏穿著制服的帥氣女生。

日本排名則遠低於第76位的義大利，也低於中國（第106位）、南韓（第108位）和阿拉伯聯合酋長國（第120位）。冰島連續11年位居榜首，北歐的挪威、芬蘭和瑞典緊隨其後。敘利亞、巴基斯坦及伊拉克墊底，最後一名是葉門，顯示這些國家整體性別差距最大。

關於日本，報告分析稱教育與健康方面的性別差距基本消除。然而在政治領域，除了女性從未擔任過首相外，報告還指出女性議員與閣僚佔比低，此外在經濟領域女性管理層及經營者也較少。

(中時 )