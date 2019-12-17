凌華（6166）17日宣布與英特爾、亞馬遜雲端運算服務（AWS）聯手簡化機器視覺的人工智慧（AI）邊緣運算服務，由凌華所提供的人工智慧邊緣運算解決方案，其中包含Amazon Sagemaker建構的機器學習模型，並採用英特爾發布的OpenVINO工具套件和 ADLINK Edge軟體套件，以最佳化方式完成機器視覺應用的部署並通過AWS Greengrass認證。

凌華表示，針對機器視覺推出的人工智慧邊緣運算服務串接了建構機器學習模型的整個過程，將設計、部署再到優化的流程串聯起來，讓客戶專注於開發應用程式，無需具備數據科學和機器學習模型的高深知識。

英特爾發布OpenVINO工具套件，優化英特爾深度學習整體架構的運算量，包含深度學習加速器，輕鬆實現邊緣到雲端的部署。

Amazon Sagemaker為全面性管理服務，涵蓋整個機器學習工作流程。

AWS Greengrass將AWS延伸到邊緣裝置，方便邊緣運算處理生成的數據，同時利用雲端進行管理、分析和長期儲存。

凌華ADLINK Data River提供一個中立的資料傳輸平台，讓資料可以在裝置與應用程式之間的自由傳輸，讓生態夥伴們可以跨供應商無縫協作。

凌華ADLINK Edge軟體套件為可供資料傳輸開發與部署的應用程式。透過ADLINK Edge軟體套件，使用者可透過發佈和／或訂閱數據主題的模式，取用ADLINK Data River中的資料，以便於在端點、裝置或應用程式間溝通。

凌華物聯網創新與技術副總裁Toby McClean指出，凌華目前已導入多個人工智慧邊緣運算的工業相關應用案例，包括智慧棧板的解決方案，將一般的棧板賦予智能，讓包裹可被智慧棧板即時偵測，可立即知道包裹應該所在的位置，包括時間、地點。

其他案例包括用於物件偵測，例如在製造環境中辨識輸送系統上的產品缺陷，以及預知預防診斷，減少機器停機時間，提高生產力。

(工商 )