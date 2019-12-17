安森美半導體（ON Semiconductor），推出新的VE-Trac系列電源模組的首兩款元件，用於高壓汽車牽引逆變器。這兩個功率集成模組（PIM）提供同類產品最佳的電氣和熱性能，同時為迅速增長的牽引逆變器市場提供可擴展性和汽車可靠性。

未來VE-Trac系列將包括分立功率元件、隔離門極驅動器和擴展的模組方案，以及寬能帶隙（WBG）元件，將為汽車系統設計人員提供提高性能的更多產品組合。

即將推出的首兩款元件非常適用於所有類型電動汽車的主牽引逆變器，包括電池電動汽車（BEV）、插電式混合動力電動汽車（PHEV）和全混合動力汽車（HEV）。推出這兩款元件使安森美半導體提供兩個牽引逆變器設計平台：VE-Trac Dual和VE-Trac Direct。

VE-Trac Dual將結合一系列雙面散熱（DSC）半橋模組，可在緊湊的占位內堆疊和擴展，用於牽引應用。V-Trac Dual則是用於從80 kW到300 kW牽引逆變器應用的另一個平台方案，最少化機械式重設計。推出的首個VE-Trac Dual元件是NVG800A75L4DSC，該模組的額定電壓750 V，額定電流800 A，是現有競爭元件容量的兩倍。它的領先市場的熱性能是利用高效的雙面散熱來實現的。

NVG800A75L4DSC是符合AQG-324認證的模組，含嵌入式智慧IGBT，對集成的過流和過熱保護功能提供更快的響應時間，提供更強固的整體方案。模組中沒有任何綁定線，使其額定壽命加倍。安森美半導體將在未來數月推出VE-Trac Dual平台內具有更高電壓和各種電流水平選項的其它元件，以應對各種新興應用。

同時，VE-Trac Direct平台提供同類產品最佳的性能和優勢，包括直接冷卻實現出色的熱性能。該平台的首個元件是符合AQG-324認證的NVH820S75L4SPB。該元件採用six-pack架構封裝，已獲汽車整車廠商（OEM）和系統供應商廣泛認可並採用。這將支持多源供應，最小化格局更改。由於可提供多種功率等級，VE-Trac Direct平台將為不同的汽車平台和應用提供簡單、快速的功率調整

VE-Trac Direct和VE-Trac Dual平台都能夠在最高175oC的結溫下持續工作，能在模組化方案的緊湊封裝內提供更高的功率。

安森美半導體意識到各種形式電動汽車的迅速普及和增長，已大幅投資於製造能力和集成供應鏈。這表示VE-Trac系列將能夠滿足汽車牽引逆變器所需的對寬電壓範圍元件的潛在高需求。

安森美半導體電源配置部大功率分部副總裁暨總經理Asif Jakwani談到關於VE-Trac系列中VE-Trac Dual和VE-Trac Direct首批元件的推出時表示，這些高度集成的新元件和整個VE-Trac系列，充分體現安森美半導體致力於在汽車領域提供高能效創新，以應對當前挑戰並推動電動動力總成的快速發展和採用。

Asif Jakwani指出，隨著我們把採用各種技術和形式的更多元件和模組上市，將能持續滿足所有類型的牽引逆變器和電機應用。未來的新產品將包括比這兩款首發元件具有更高和更低電壓能力的元件。

(工商 )