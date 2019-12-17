台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》2020年1月12日在台北小巨蛋隆重登場，邀請周興哲療癒獻唱。第五度登《紅白》舞台，周興哲笑稱本身很喜歡過年，除了可以穿上一身喜氣的紅色，還能和家人團聚，感覺很溫暖，他開心表示：「每次來《紅白》都希望把專屬這節慶的溫暖感覺傳遞給觀眾朋友，一起度過愉快的夜晚。」

周興哲將帶來新專輯歌曲，並與新竹縣五峰鄉的「桃山國小合唱團」共同攜手帶來精采表演。這新鮮組合背後有個暖心故事，周興哲透露之前曾看到桃山國小合唱團的相關新聞，因經費不夠，連出國比賽都是問題，師生努力接商演、錄製專輯籌措經費，讓同樣也喜愛音樂的周興哲大受感動，希望能為小朋友們做點事，因此有了這次跟桃山國小合唱團的合作計畫。藉由全台最大型除夕特別節目《紅白》舞台讓更多人關注，周興哲說：「相信這段表演會讓大家震撼與感動。」

周興哲覺得今年很豐收。（台視提供）

周興哲的情歌動人，受到大批歌迷的支持，同時擁有2首點閱破億的歌曲，而作品〈怎麼了〉也登上2019影音平台熱門音樂榜單第1名，周興哲謙虛表示：「今年是一個很『大』的一年、不可思議，當初創作過程就認為這首歌很厲害，果真還不錯。」這次他將在《紅白》帶來動人歌曲，「『小興星』們都很會唱，所以當我cue大家時，要一起合唱呦。」他也透露新的一年規畫發行新專輯，「迫不及待將新作品帶給大家，同時也會繼續《你，好不好》巡迴演唱會。」

而從新竹遠道而來的桃山國小合唱團在音樂比賽上屢獲佳績，為了能讓好聲音被國際聽到，仍須社會大眾挹注愛心。除了透過募資，也可購買他們的第四張專輯《迴響 霞喀羅溪畔》，所募得的經費將會用於學生學習、購買音樂相關設備上。

(中時 )