市府與睿能創意股份有限公司（Gogoro）共同簽署合作意向書，睿能創意表達投資桃園航空城意願。（甘嘉雯攝）

市府與睿能創意股份有限公司（Gogoro）共同簽署合作意向書，睿能創意表達投資桃園航空城意願。（甘嘉雯攝）

Gogoro製造基地及研發中心位於桃園市龜山工業區內，是國內智慧綠能機車代表企業，17日市府與睿能創意股份有限公司（Gogoro）共同簽署合作意向書，睿能創意表達投資桃園航空城意願，市府將秉持積極協助企業落實投資之原則，積極協助企業投資規畫過程，雙方將均表示共同推動桃園航空城智慧綠能機車產業發展。

鄭文燦表示，Gogoro是國內智慧綠能機車的代表企業，在電動機車市占率達70％以上，而市府也與Gogoro團隊合作推出GoShare移動共享服務，目前已有約30萬人次使用，而桃園也成為全台換電站最密集的城市。

桃園具有交通區位、人口、產業供應鏈完整等各種優勢，升格後，企業投資件數不斷成長，以今年度為例，投資案件超過600件、投資金額達到3126億元，而在經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」中，落腳桃園的投資案共有39件、投資金額也達到1538億元。

睿能創意執行長陸學森表示，Gogoro都是在龜山這邊生產，航空城有遠大的目標，全國也沒有這麼多的換電系統地點。

鄭文燦表示，桃園航空城計畫今年將完成地上物查估工作，預計明年由中央完成桃園機場第三跑道環評、4月完成區段徵收核定，讓航空城進入實質開發階段，帶動產業投資及桃園的城市發展。

對於Gogoro表態投資，市府表示，將持續秉持「單一窗口、全程服務」的精神，協助Gogoro落腳在桃園航空城產專區，發展綠能產業、智慧車輛及能源交換系統建置等面向，讓桃園成為台灣智慧車輛及綠能等產業發展的重要基地。

(中時 )