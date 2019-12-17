國立卓蘭高中幼保科2年級學生陳以柔熱愛攝影，首次籌備個展，展示6年攝影心血。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔「旅程照相館」攝影展，以「山棕、蘆葦、大安溪」材料布置，充分展現原住民故鄉之美。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔「旅程照相館」攝影展，以「山棕、蘆葦、大安溪」材料布置，充分展現原住民故鄉之美。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔「旅程照相館」攝影展，以「山棕、蘆葦、大安溪」材料布置，充分展現原住民故鄉之美。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔「旅程照相館」攝影展，校內展出時間至明年1月10日止，1月5日對外開放，也歡迎機關團體預約。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔「旅程照相館」攝影展，校內展出時間至明年1月10日止，1月5日對外開放，也歡迎機關團體預約。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳以柔以自彈自唱，為個人首場攝影展開幕。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中幼保科2年級學生陳以柔，來自大安溪畔的泰雅族部落，國小6年級時，受攝影老師哈勇啟蒙，開始用相機記錄日常，6年攝影之路累積不少情感真摯的作品，卓蘭高中鼓勵學生自主學習，17日起利用圖書館空間，為她策畫首次攝影個展「旅程照相館」，展現多元學習成果。

旅程照相館由美術老師羅郁惠協助策展，近3個月籌備期，以「山棕、蘆葦、大安溪」材料布置，充分展現原住民故鄉之美，和著草香的展場，利用視覺、嗅覺引領參觀者走過陳以柔的成長經歷，其中1幅學姐、學妹相擁而泣的作品，情緒飽滿，畫面充滿張力，格外令人動容。

陳以柔說，擁抱有種魔力，可以讓難過失意的人鼓起勇氣、重拾動力；那幅作品拍攝當下，是學妹的相機不小心被水潑到，突然打不開讓她緊張地哭了出來，而學姊一個上前就將她緊緊抱住，不停安撫希望她不要這麼難過，學妹情緒才漸漸平復，單純且真摯的情感，回憶起來還是很感動。

陳以柔提到，拍不出好作品是攝影之路最挫折的事，但哈勇老師曾鼓勵「用心感受，就能拍出自己的味道」，如今也領略到「做任何事都要全心投入，才能順利過關」；未來想在攝影專業繼續深造，努力參加國內外攝影比賽。

校長張智惟表示，每名孩子的個性、興趣不同，學校不可能同時開設各種課程，滿足所有孩子，因此學校鼓勵自主學習，把學習主導權交還學生，由他們寫課程規畫、找老師、找資源，再由校方協助策展，展現自主學習的成果，未來還會陸續推出科展紙飛機、音樂、舞蹈等主題，與師生及民眾分享。

(中時 )