民進黨昨天接獲新住民朋友投訴，臉書上的台灣越南臉書社團群組轉傳一篇越南文報導，寫著「與台灣人結婚將坐牢三個月」，在台灣的越南新住民社團傳開，引起新住民對台灣政府不滿。民進黨今抨擊，台灣的新住民也成為假消息受害者。

民進黨發言人李晏榕、婦女部主任蔡宛芬、立委候選人謝佩芬、越南裔桃園市小英姊妹會第一分會會長林桂金今召開「假消息進階雙語版 新住民也受害」記者會。

李晏榕表示，民進黨在此也特別提醒，不論國籍，在台灣散播假消息是有法律責任的。不但有可能有刑事責任，也有可能會被警察依照《社會秩序維護法》罰錢，甚至吃上刑事官司。

李晏榕說，民進黨也歡迎新住民朋友，如果看到與民進黨政策、選舉相關的假消息，可以轉知民進黨臉書、LINE，民進黨會協助新住民進行事實查核工作。

蔡宛芬表示，這則假新聞在2017年已經出現過一次，現在接近選舉又出現一次，令人擔心是有計劃、有系統性的假消息。

蔡宛芬強調，新住民的訊息查證及獲得訊息的管道門檻較台灣民眾高，蒐集訊息的管道很少，傳播速度很快。假新聞不只是中文和圖片，現在更透過不同多語言，讓不同族群對台灣產生不必要的焦慮、不信任，打擊人民對政府的信心。

林桂金也向大家翻譯假消息內容，標題寫道越南女子與台灣人結婚將處刑三年。內文也說越南司法部通知民政局局長，12月16日因接獲來自台灣駐越南代表處的消息，稱台灣國內發布禁止台灣人不得與所有外國女子結婚。

林桂金表示，這個假消息內容相當矛盾，台灣駐外代表處怎麼與當地司法單位聯絡。此外，根據台灣法律規定，包含越南在內，有21個國家必須在當地國家取得結婚證書，經過面談，才能來台結婚登記。

此外，新黨不分區提名人邱毅今以「蔡英文都63歲了」、「噁心」等語，批評蔡英文總統和波特王的影片，蔡宛芬表示嚴重抗議，邱毅的言論是性別及年齡雙重歧視，也是刻板印象，這是非常「沙豬」的說法，呼籲大家下架這些完全沒有性別意識，對性別不友善的政治人物。

(中時 )