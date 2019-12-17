信評公司穆迪(Moody’s Analytics)分析經濟學家警告說，大陸公司債務是對全球經濟的「最大威脅」，他將此類風險描述為「一個隱而未發的未爆彈」。
上周另一家國際級信評公司惠譽（Fitch Ratings）發表了類似的評論，該評論稱，大陸的私營公司今年拖欠債務的速度創歷史新高。
雖然公司債是「金融體系和整個經濟體系的未爆彈」，但穆迪首席經濟學家馬克·贊迪（Mark Zandi）認為負債的大陸公司是更大的風險。他說：「我認為大陸公司債是最大的威脅，」他補充說，大陸公司債的增長非常迅速。
贊迪解釋說，由於貿易戰和其他因素，許多大陸公司正在努力應付增長放緩。但我們已經看到所謂的槓桿貸款顯著增加，就像向負債累累的公司貸款一樣，如果經濟放緩，這些公司會更脆弱。
惠譽上週表示，在2019年的前11個月中，有4.9％的大陸私人發行人違約了在岸債券支付（以人民幣計價債券），比起2014年的0.6％，成長幅度驚人。
文章來源：CNBC
(中時電子報)
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