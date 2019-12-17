苑裡鎮農會「愛情果園」番茄紅了，即日起開放採果，一路可採到明年5月。（巫靜婷攝）

苑裡鎮農會推廣番茄等農產品，包裝有巧思，上頭設計備忘錄，送禮還能留言告白。（巫靜婷攝）

苑裡鎮農會為苗栗縣唯一利用溫室栽培果園的農會，連年吸引遊客到園採果同樂，紅通通的番茄及草莓產季開跑，由於溫室栽培不受天候影響，病蟲害管理容易，產量也較穩定，農會推廣部指出，番茄可一路採到明年5月，草莓則到明年2月底結束，歡迎民眾多加利用。

番茄內含有益於人體吸收的果糖、葡萄糖，多種礦物質和豐富的維他命。在16世紀，俄羅達拉公爵把番茄當成觀賞植物帶回英國，當成情人禮物送給伊麗莎白女皇，自此番茄有了「愛情果」的稱號。苑裡鎮農會2015年順應休閒農業興起，首創以溫室栽培番茄等經濟作物，設置取名「愛情果園」開放採果。

苑裡鎮農會「愛情果園」採溫室栽培，種出的蜜3小番茄皮薄多汁、甜度高。（巫靜婷攝）

苑裡鎮農會「愛情果園」今年種有4種番茄品種，日本番茄粉紅品系的「桃太郎番茄」，皮薄肉細適合生吃。（巫靜婷攝）

農會推廣部人員康美琪指出，早期苑裡山腳地區發展藺草文化及稻田彩繪，比較可惜的是，大家來這邊遊玩就是逛一逛，之後就回去了，沒有地方讓他們買什麼伴手禮回去，農會投入休閒農業占有優勢，曾陸續種有6種番茄、以色列小黃瓜、水果玉米、彩色甜椒、草莓、嘉玉香瓜等作物。

康美琪表示，今年番茄品種除了有皮薄多汁的蜜3小番茄、金玉小番茄，還有鵝黃色的橙蜜香小番茄及大顆的牛番茄、桃太郎番茄，無論生吃、煮火鍋、燉牛肉、番茄炒蛋等烹調都適合，夾蜜餞吃，口感也很好；草莓則種香水品種，果實較大、顏色鮮豔。

苑裡鎮農會「愛情果園」採溫室栽培，黃澄澄的「橙蜜香」小番茄熟了。（巫靜婷攝）

溫室栽培產量穩定，價格波動不大，農會指出，目前小番茄每斤130元，牛番茄、桃太郎品種每斤170元，草莓價格則落在每斤350元，再1個多月後，彩色甜椒也將陸續產出。

愛情果園打響品牌，吸引其他農會爭相合作，康美琪說，園區入口處另設有「農特產品區」，增加推廣銷售機會，除了苑裡農會的台梗9號米、洗碗精、醬油油膏等，台南市下營農會的黑豆茶、公館農會的紅棗這邊也買得到。

苑裡鎮農會「愛情果園」番茄紅了。（巫靜婷攝）

(中時 )