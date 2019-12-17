基隆市長林右昌（中）背起電吉他與四分衛樂團邀樂迷一起瘋跨年。（許家寧攝）

有基隆「三浦春馬」之稱的市長林右昌（中）背起電吉他邀樂迷一起瘋跨年。（許家寧攝）

迎接2020基隆跨年晚會，連續6年號召獨立樂團擔綱出演，今年宣布邀請到旺福、四分衛等樂團不斷電接力演唱，市長林右昌背起電吉他化身基隆「三浦春馬」邀樂迷一起瘋跨年，以最強的排場，和樂迷用尖叫聲在基隆港以音浪迎接新年。

基隆跨年晚會於31日晚上7點45分在基隆港西3號碼頭登場，DJ E-Turn、鏽鉚釘樂團、拾叁、TOBE、血肉果汁機、隨性樂團、美秀集團、旺福、四分衛等樂團接力登台，獨步全台的拖駁船噴水秀、配合絢爛煙火，與港內船隻齊鳴汽笛跨年倒數。

林右昌說，自2014年底上任以來，每年集合獨立樂團來到基隆跨年，讓基隆跨年活動躍升為全台獨立樂迷最重要的年度慶典，跨年夜當天將與大家一起合唱四分衛改編搖滾版的「水手」，呼應基隆不斷求新求變，努力打造城市特色的追夢精神。

迎接2020基隆第一道曙光，市府「台灣頭，看日頭」元旦升旗典禮首度移師海洋廣場，現場安排天顯宮打擊樂團等表演及活力毛巾操，並由勞工盃冠軍歌手蔡利全領唱國歌，現場準備限量4500份的日出意象毛巾，上午5點半起免費發送，送完為止。

林右昌說，過去4年元旦升旗都在潮境公園舉辦，這次回到市中心，因為今年起基隆城際轉運站、希望之丘及海洋廣場人工平台等許多建設將陸續動工，代表基隆新起點發展的契機，歡迎市民早起一起來共襄盛舉，充滿朝氣迎接新的一年。

(中時 )