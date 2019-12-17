高市觀光局17日推出「蓮潭好玩卡」，提供一日或二日輕旅行遊程。（柯宗緯攝）

高市觀光局將明年訂為高雄區域觀光元年，推行深度旅遊，行銷「一心三線」，明日將正式推行「蓮潭好玩卡」結合高捷運輸，規畫一日及二日左營舊城豐富遊程，更將發行左營低碳旅遊地圖，提供民眾按圖索驥吃喝玩樂。

觀光局長邱俊龍提到，左營舊城是台灣首座石城，迄今屹立不搖，鄰近有百年老店、歷史古蹟及廟宇、眷村菜、眷村民宿、軍史文化、生態環境等豐富觀光元素，適合漫步深度旅遊，透過智慧化好玩卡輕鬆漫遊在歷史古蹟巷弄內，體驗新舊融合旅遊方式。

此次「蓮潭好玩卡」採用畫家陳文福的知名畫作製成，推出在地「鎮福廟巡禮、舊城城隍廟巡禮、春秋閣巡禮、啟明堂巡禮、慈德宮巡禮、元帝殿巡禮、慈濟宮巡禮」等7條遊程。

民眾可認購一遊程大禮包，內含高雄捷運、公車一日票券、蓮潭好玩卡、棋餅DIY體驗券、泮咖啡四選一、實境探索明信片、DIY平安公仔等好禮，商品售價399元，民眾可向中外餅舖棋餅文創館租借戲服遊舊城、拍照，更加了解在地歷史文化。

二日遊商品除可獲得原一日大禮包，捷運、公車改為二日效期外，更延伸至左營眷村園區及民宿，民眾可夜宿民宿體驗早期最原汁原味的眷村生活，甚至還可搭捷運至十鼓橋頭糖場文創園區，體驗擊鼓文化及在百年舊倉中欣賞獨一無二的水劇場擊鼓演出，販售價2人同行每人1899元起。

邱俊龍局長說，之後蓮潭好玩卡會搭配推出左營區低碳旅遊地圖，下周民眾可於本市高雄火車站、高鐵左營站、機場國內線三站旅服中心及中外餅舖棋餅文創館、泮咖啡等市區借問站索取，按圖索驥品嚐在地美食、暢遊景點、購買在地伴手禮。

這次好玩卡也與左營在地產業結合，憑蓮潭好玩卡可享在地知名老店憑卡優惠，歡迎大家多使用好玩卡，走訪左營蓮池潭進行深度旅遊體驗，更多好玩卡資訊可上台灣好玩卡官網及金建旅行社洽詢。

(中時 )