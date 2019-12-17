韓國瑜參加全國工商企業團體挺韓後援會成立大會。（黃福其攝）

國民黨總統候選人韓國瑜怒罵黑韓者「豬八戒」，被民進黨副總統候選人賴清德批評「人身攻擊只會讓他每況愈下」。韓國瑜下午表示，賴清德在民進黨黨內初選時，再三向蔡英文總統求饒，拜託說「不要用網軍攻擊」，那種受苦的過程，賴難道沒經歷過嗎？賴要能體諒他的心情。

韓國瑜也強調，如果他有作不對的地方，指責沒有問題；但完全是中傷跟捏造的，他用豬八戒來形容那些人，他覺得一點都不過份。

韓國瑜說，中國大陸一個詐欺犯到了澳洲，像豬八戒一樣胡說八道的假共諜案，完全傷害韓國瑜。在這過程中，一大堆電視媒體、一大堆網路帶風向，像這種迫害忠良、捏造中傷，他是用「豬八戒」形容澳洲這個假共諜案。

他說，問題是抹黑後這麼長的一段時間，這些抹黑的沒有一個答他道歉，完全是假共諜案，為什麼這樣傷害他？說選舉到了、拿兩千萬人民幣給韓國瑜選高雄市長。他用高雄市長職務發誓、保證，最後一查原來「間諜」是一個詐欺犯，也用豬八戒來形容，代表那些捏造中傷抹黑的劇情，中間當導演是誰？男主角是誰？編劇是誰？攻擊的時間點是什麼時候？這些人都是豬八戒，傷害台灣的民主。

韓國瑜下午參加全國工商企業團體挺韓後援會成立大會後，答覆媒體聯訪時，作上述表示。

(中時 )