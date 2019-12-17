台灣指數公司17日公布「台灣指數公司中小型代表300報酬指數」2019 第4次成分股定期審核結果，新納入光寶科（1301）等20檔個股，並刪除永大（1507）等20檔個股。
成分股納入20檔個股包括：得力（1464）、華城（1519）、（2030）彰源、光寶科、益航（2601）、中壽（2823）、威健（3033）、日電貿（3090）、京鼎（3413）、隆達（3698）、大銀微系統（4576）、新唐（4919）、群益證（6005）、聚碩（6112）、飛捷（6206）、訊芯-KY（6451）、帝寶（6605）、台虹（8039）、泰銘（9927）、慶豐富（9935）等。
成分股則刪除中和（1439）、永大、燁輝（2023）、劍麟（2228）、國巨（2327）、友通（2397）、榮運（2607）、遠東銀（2845）、特力（2908）、華立（3010）、嘉晶（3016）、智原（3035）、（3454）晶睿、（4927）泰鼎-KY、臻鼎-KY（4958）、敦南（5305）、關貿（6183）、勤誠（8210）、鼎炫-KY（8499）、信義（9940）等20檔個股。
(工商 )
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