台南玉井三埔里真理家族前輩堂遭縱火，釀成7死的慘劇，目前家屬正趕辦後事中，台南地檢署檢察長林錦村17日下午也到佛堂探視親屬，另外犯罪被害人保護協會也啟動家庭關懷，陪伴家屬走出傷痛；「真理家族」負責人張和平則表示，不會因為這次事件就改變想法，還是歡迎認同家族理念的人加入。

縱火案的罹難者將舉辦聯合告別式，靈堂就設在真理家族佛堂，犯罪被害人保護協會台南分會主委龔甫青等人與林錦村今天下午到場探視受害者家屬，進行司法關懷。

林錦村僅表示，他是以犯保台南分會榮譽主委的身份到場關心，實際瞭解親屬的需求與反應，若涉及刑事偵辦部分，將會轉達地檢署來予以協助；犯罪被害人保協會除了提供相關法律程序的協助之外，後續將進行長期追蹤輔導，若親屬在外縣市，也會轉介各地分會幫忙。

真理家族負責人張和平說，曾嫌父母來過靈堂捻香致意，表示歉意，他與成員們都安慰對方，不加責怪，因為都是被害人，對於違建爭議，張和平表示還沒接到市府罰單，未來將考慮登記立案。

(中時 )