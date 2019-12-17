遠航停飛風暴持續延燒，針對媒體報導指稱交通部民航局曾在2017年向金管會示警遠航有財務黑洞，但金管會轉文要求主要債權銀行合庫銀無須理會等內容，金管會今日發布三點聲明澄清，表示是考量可能影響銀行債權回收而主動轉請函文合庫銀參考，報導與事實不符。

金管會主委顧立雄今日對此也動怒回應「請相關媒體要審慎查證，不要鬼扯一通」，強調若真要隱藏此事、護航遠航，理應不須將民航局函文轉知合庫銀，會轉給合庫就是要求合庫銀要查證，「怎麼會是我們幫他們背書？」，且相關缺失已在2017年底改善。

金管會說明，遠航因屆期未改善資金貸與關係人的財務缺失，民航局分別於2017年6月7日及9月4日，依民航法分別裁罰遠航60萬元、300萬元，並副知勞動部、交通部、觀光局及金管會銀行局等單位。

金管會指出，銀行局考量遠航是否正常營運，將影響銀行債權回收，故主動將相關裁處書全文轉請合庫銀參考評估，強調既然是主動將裁處書轉知合庫銀，媒體所稱「金管會要求合庫銀行無須理會民航局之裁處」等內容顯與事實不符。

至於轉知合庫銀函文中，提及「不宜逕以該等函文影響相關當事人權益」，銀行局說明，主因銀行內部對授信業務本有定期覆審等貸後風險管理機制，故提醒應依徵授信5P原則綜合評估遠航財、業務狀況，依銀行自行評估結果與內範辦理，而非單純依函文直接處理。

為增加合庫銀對遠航的瞭解，銀行局表示，已於2017年12月請合庫銀主動與遠航、民航局溝通，建立資訊交流機制，確保三方資訊互通並確保債權。同時，遠航已依民航局要求提出改善計畫，於2017年12月將關係人資產移轉至遠航，改善資金貸與關係人問題。

銀行局表示，依合庫銀說明，該分行於後續遠航申請部分授信到期續約時，已掌握遠航向民航局承諾，將於2017年底解決資金貸與關係人的問題，才同意續貸。金管會將持續注意合庫銀辦理遠航授信案的相關後續債權確保措施。

(時報資訊)