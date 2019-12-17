各大智慧型手機品牌廠積極推出5G智慧型手機搶市，讓智慧型手機散熱需求夯到爆！雙鴻(3324)目前已備妥實際產出1000萬片的VC因應客戶需求，雙鴻董事長林育申表示，由於競爭對手實際產出的VC與宣稱產能有落差，明年上半年VC仍處於供給吃緊，並未出現殺價情況，至於下半年還要再觀察，公司亦會針對客戶需求，在明年第2季到第3季與客戶取得基本協定後再評估是否持續擴產，林育申也強調，競爭永遠存在，公司能做的就是降低生產成本，把本業經營好。

雙鴻今天下午舉行法說會，三星及華為等各大手機品牌廠自今年陸續推出5G手機，引爆手機VC需求，雙鴻自去年第4季開始投入手機VC生產，並進行產線自動化，成為三星及華為等非蘋智慧型手機大廠高階5G手機VC主要供應商，在手機VC龐大商機中取得領先地位。

根據高通在11月19日發布數據，上調2020年全球5G手機達3億支，2021年約4.5億支，2022年約7.5億支，林育申樂觀預估，明年高階5G智慧型手機扣除蘋果約8000萬支後，2.2億支中將有1.7億支左右使用VC(均熱板)，使用手機廠主要是三星及華為，OPPO及VIVO則是高階5G才會使用，目前公司已備妥實際產出1000萬片的VC因應客戶需求，由於競爭對手實際產出的VC與宣稱產能有落差，明年上半年VC仍處於供給吃緊狀況。

除高階5G手機將採用VC，林育申也預期，小米等陸廠也將推出平價中階機種的5G智慧型手機，預估中階5G手機將採用薄型熱管，為因應相關需求，雙鴻也將擴充薄型熱管產能，預估明年中月產能將從目前200萬支拉升至500萬支。

為擴增VC產能，建立自動化產線，雙鴻今年資本支出約10億元，針對法人提問明年是否再擴充VC產能？林育申表示，公司會針對客戶需求，在與客戶取得基本協定後，於明年第2季到第3季評估是否持續擴產，若未持續擴產，預估明年資本支出將只有2億元到3億元。

隨著手機散熱訂單湧入，智慧型手機佔雙鴻前11月營收比重已拉升至20%，雙鴻預估，在5G手機客戶訂單強勁下，2020年手機佔公司營收比重可望達31%，成為公司營收佔比最大的產品。

針對競爭對手預計將大舉投資擴充VC產能是否會導致VC供過於求？林育申表示，明年上半年VC不會供需反轉，下半年VC是否會供過於求還要再觀察，市場競爭永遠存在，公司能做的就是降低生產成本，因應對手殺價競爭，努力把本業經營好。

(時報資訊)