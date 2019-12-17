每年跨年夜，義守大學校園湧入大量人潮等待欣賞煙火美景。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

跨年倒數兩周！義大世界「2020紫耀義大 享樂由你」跨年活動，將於今年倒數8分鐘演出全台規模最大的無人機燈光展演秀，400台無人機在夜空中變化各類浪漫幸福的圖騰，凌晨12時再施放「999秒大型藝術跨年煙火秀」，帶您感受12吋大型煙火的震撼魅力。

義大世界今年跨年煙火施放「12吋煙火」，也就是日本最紅的尺玉煙火，一顆煙火彈直徑長達約30公分，比一顆標準籃球(直徑24.6公分)還要大，施放的煙花效果是摩天輪的至少兩倍大，整個場面更加壯觀遼闊。

煙火秀前還有400台無人機燈光展演秀華麗暖場，想要完美感受超震撼的視覺饗宴，建議於義守大學校園內欣賞，因為煙火與無人機都會於購物廣場後方大草坪區表演，校園內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就非常好。

想要飽覽無人機展演和跨年煙火秀，最夯的觀賞點，除了飯店、義大摩天輪，另外就是義守大學校園內，12／31下午五時後校園會開放步行進場，想卡位拍攝或欣賞絕美煙火，趕緊安排時間、把握機會！

特別推薦義守大學六大觀賞點，包括1.綜合教學大樓前的百階梯、2.科技大樓前平台、3. 理工大樓前、4.體育館活動中心前、5.學生宿舍前草皮、6.大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的百階梯最受歡迎，每年人潮也最多。

(中時 )