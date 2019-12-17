農地工廠將開啟「特定工廠登記」納管時代，市議員張玉嬿、謝志忠17日為民請命說，坊間不肖代辦業者招搖撞騙，招攬生意不成就檢舉農地工廠，中小企業主任人宰割；經發局表示，只要有業者假冒市府名義，將追究法律責任，並歡迎民眾舉證通報。

張玉嬿、謝志忠說，過去為解決農地工廠的歷史共業，「工廠管理輔導法」增訂「臨時工廠登記」，結果9年全台僅10家合法化，中市連一家也無，工輔法今年6月修正通過，既有低汙染工廠2年內申請納管，20年內有機會成為合法工廠。

張玉嬿質疑，有人打著與市府高層的關係很好，代辦納管或土地變更都可打通關；或向廠商宣稱，25萬做書面資料、60-80萬元一路通；甚至有黑心代辦業者，招攬生意不成，就向市府檢舉農地工廠，導致近3個月相關案件激增數百件。

經發局長張峯源表示，為解決農地工廠亂象，市府委託業者進行農地工廠清查業務，但未委託代辦特登工廠業務。為解答民眾對工廠管理輔導法修法的疑惑，並提供迅速正確的資訊服務、辦理換證與納管等事項；市府已成立「特定工廠登記單一窗口」，提供廠商諮詢、受理申請及透明審查。

張峯源強調，市府近期將成立專業輔導團隊，免費幫廠商檢視申請文件，提供改善計畫撰寫建議，減輕廠商文書負擔及加速通過審查。廠商有修法相關問題可直接電洽經發局諮詢專線(04)23696008或至「特定工廠登記單一窗口」洽詢。

(中時 )