立委邱志偉對於選區學校所提軟硬體設施改善需求幾乎使命必達，也因此在高雄市教師職業工會第10屆區域立委推薦中，成為第二選區唯一推薦的立委，高雄市教師職業工會理事長董書攸親自頒發證書給邱志偉，肯定邱志偉在教育領域的問政表現。

曾任大學老師的邱志偉對於教育領域的重視不言可喻，爭取的預算用於學校設施整建、跑道整修、設立共讀站、新建風雨球場等，在第二選區52所高中及國中小學，幾乎都有邱志偉爭取的建設，讓邱志偉在教育領域佳評如潮。

高雄市教師職業工會舉辦會員代表大會及理監事會投票後，確認高雄第二選區唯一推薦立委邱志偉，董書攸指出，區域立委推薦標準以會員代表投票分數占6成，理監事票選分數占4成，總得票率要超過5成為推薦依據，通過嚴格的檢視及投票才能獲得推薦，邱志偉在教育領域的表現獲得推薦確實實至名歸。

董書攸強調，工會參與政治及選舉活動秉持不論藍綠、只問是否支持教育的原則，介入選舉需要會內嚴格的民主程序，關心政治就是關心教育，因為你不理政治，政治還是會找上你。

邱志偉說，推薦是一種鞭策，好還要更好，只是對教育、對學生有幫助，他都會全力以赴、使命必達，教育是他的本業，也是他從政的初衷，他會一本初衷，全心全意為建構一個優質的教育環境而努力。

(中時 )