成功留下「桃猿隊」名稱桃園市長鄭文燦表示，當初向樂天主管說明「猿」的發音很像日文的「賺錢」的意思，鄭文燦不僅留「桃猿」名稱，也要把球場周邊園區交給樂天經營，未來看到「棒球摩天輪」不是夢！

去年桃猿領隊劉玠廷正與日本樂天集團洽談時，鄭文燦相當注意「桃猿」名稱，他說，他不關心交易的金額，只在意樂天怎樣經營球場、球隊與名稱等問題。

鄭文燦當然支持球隊經營球場不變、不過，他更希望球隊與球迷的感情、桃園市的連結也不要變，後來決定邀請樂天的主要幹部來桃園察一番。

鄭文燦指出，其實樂天對桃園也很有興趣，青埔球場周邊迅速發展，包括PChome等不少電商企業都在桃園發展很快，例如PChome的物流都在桃園，所以樂天發現與桃園結合是對的。

由於樂天對台灣職棒的經營有很多的想法，包括球場有摩天輪等，鄭文燦認為，樂天集團已經先來球場看過整個環境，他也會抱持開放的態度，對於球場改造的想法他都會支持，就看樂天如何去改造，因為桃園市會以整個園區交給他們。

Lamigo當年因集團規模的問題，園區很多地方都沒有使用，鄭文燦指出，桃園市府有跟樂天談過整塊園區都會重簽約，他們是很有興趣，至於他們會做什麼建設？市府是尊重他們看法。

(中時 )