陝西省考古研究院17日公佈西咸新區空港新城底張街道岩村大型唐代墓葬研究結果，證實墓主是唐太平公主第一任駙馬薛紹，下葬於神龍二年（706年）正月，至今已1300餘年。圖為薛紹墓全景。（圖／中新社)

大陸陝西省考古研究院17日在西咸新區空港新城發現了一座擁有4座天井的高等級唐代墓葬，經初步考證墓主是唐朝太平公主首任駙馬薛紹。墓葬明顯有2次破壞痕跡，而且非盜墓者所為，可能與薛紹受政治迫害餓死獄中的背景有關，因政治上而遭惡意破壞。

圖為薛紹墓出土的墓誌盒蓋，上刻有「大唐故薛府君之墓銘」字樣。（圖／中新社）

在由歸亞蕾、趙文瑄、周迅等人主演並於2000年推出的電視劇《大明宮詞》中，曾經描寫過唐太平公主與薛紹初遇的絕美情景，劇情轟動一時。薛紹是皇室貴胄，當年兩人成親時舉行極度豪華婚禮，婚後育有2子，夫妻生活雖美滿，但薛紹因其兄長涉入唐朝宗室鬥爭而以謀反罪名受牽連，杖責下獄後餓死獄中。

考古人員介紹，薛紹墓裡的封門、甬道、墓室、棺槨等都遭到了大規模人為破壞，破壞墓葬的人並非以盜墓為目的。圖為墓道。（圖／中新社）

據《陝西電視新聞》報導，考古人員在西咸新區空港新城發現的這座唐代墓葬規格極高，擁有4座天井，墓葬為磚室結構，前室以及墓道內的壁龕中發現彩繪陶俑、陶馬等陪葬品百餘件。出土墓誌證實，墓主為唐右武衛大將軍兼散騎常侍、駙馬都尉、平陽縣開國子薛紹，正是唐太平公主的第一任駙馬，下葬於神龍二年（西元706年）正月。

圖為薛紹墓天井出土的人像石刻。(圖／中新社）

薛紹墓出土陶俑。（圖／中新社）

報導說，諸多跡象顯示這座墓葬早在唐代時期就被二次破壞過，而破壞墓葬的人顯然不是為了盜墓，可能是洩憤或報復的目的，究竟是誰、因為什麼原因對墓葬進行了破壞，有待考古人員進一步研究。

(中時電子報)