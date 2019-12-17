大陸陝西省考古研究院17日在西咸新區空港新城發現了一座擁有4座天井的高等級唐代墓葬，經初步考證墓主是唐朝太平公主首任駙馬薛紹。墓葬明顯有2次破壞痕跡，而且非盜墓者所為，可能與薛紹受政治迫害餓死獄中的背景有關，因政治上而遭惡意破壞。
在由歸亞蕾、趙文瑄、周迅等人主演並於2000年推出的電視劇《大明宮詞》中，曾經描寫過唐太平公主與薛紹初遇的絕美情景，劇情轟動一時。薛紹是皇室貴胄，當年兩人成親時舉行極度豪華婚禮，婚後育有2子，夫妻生活雖美滿，但薛紹因其兄長涉入唐朝宗室鬥爭而以謀反罪名受牽連，杖責下獄後餓死獄中。
據《陝西電視新聞》報導，考古人員在西咸新區空港新城發現的這座唐代墓葬規格極高，擁有4座天井，墓葬為磚室結構，前室以及墓道內的壁龕中發現彩繪陶俑、陶馬等陪葬品百餘件。出土墓誌證實，墓主為唐右武衛大將軍兼散騎常侍、駙馬都尉、平陽縣開國子薛紹，正是唐太平公主的第一任駙馬，下葬於神龍二年（西元706年）正月。
報導說，諸多跡象顯示這座墓葬早在唐代時期就被二次破壞過，而破壞墓葬的人顯然不是為了盜墓，可能是洩憤或報復的目的，究竟是誰、因為什麼原因對墓葬進行了破壞，有待考古人員進一步研究。
(中時電子報)
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